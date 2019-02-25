2019/02/25 | 20:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يصادف اليوم الاثنين مرور عشرة اعوام على ظهور اهم تطبيق من تطبيقات التراسل الفوري، وهو الواتساب ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مركز الاعلام الرقمي: الواتساب يحتفل بعيده العاشر) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
يصادف اليوم الاثنين مرور عشرة اعوام على ظهور اهم تطبيق من تطبيقات التراسل الفوري، وهو الواتساب ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مركز الاعلام الرقمي: الواتساب يحتفل بعيده العاشر) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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