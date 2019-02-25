مركز الاعلام الرقمي: الواتساب يحتفل بعيده العاشر

2019/02/25 | 20:01

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بغداد- العراق اليوم:

يصادف اليوم الاثنين مرور عشرة اعوام على ظهور اهم تطبيق من تطبيقات التراسل الفوري، وهو الواتساب ا...





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