التميمي تكشف عن قيمة المناقلة لاعادة المفصولين لمحافظات الوسط والجنوب

2019/02/25 | 20:01

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت عضو اللجنة المالية النائب "الدكتورة ماجدة التميمي"، عن مبلغ مناقلة لاعادة الم...





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