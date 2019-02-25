الناصري يوجه بتخصيص مقاطعة سكنية لموظفي الصحة في الناصرية

2019/02/25 | 20:02

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

وجه محافظ ذي قار يحيى الناصري بتخصيص مقاطعة ارض سكنية داخل الحدود الادارية لقضاء الناصرية للموظفين الاداريين في دائرة صحة ذي قار .

وطبقا لوثيقة رسمية اطلعت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها اليوم ، فقد جاء توجيه الناصري ردا على طلب مقدم من دائرة الصحة في الثالث من كانو

شبكة اخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار يحيى الناصري بتخصيص مقاطعة ارض سكنية داخل الحدود الادارية لقضاء الناصرية للموظفين الاداريين في دائرة صحة ذي قار .وطبقا لوثيقة رسمية اطلعت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها اليوم ، فقد جاء توجيه الناصري ردا على طلب مقدم من دائرة الصحة في الثالث من كانون الثاني الماضي .ووجه الناصري بالموافقة على الطلب داعيا مديرية البلدية للتنسيق مع دائرة الصحة لاكمال الاجراءات وتخصيص المقاطعة للموظفين بالسرعة الممكنة .انتهى،ت ع ح.

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