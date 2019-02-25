(بالصور) الرئيس بارزاني يستقبل

2019/02/25 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ووفد مرافق له ، حيث بحث الجانبان الوضع في سوريا ومستقبل الكورد في هذا البلد وعدداً من المواضيع الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس بارزاني الذي استقبل هولاند بحفاوة ، وصفه بـ"الصديق العظيم للشعب الكوردي" الذي كان قد زار كوردستان في وقت صعب وعصيب ايام الحرب ضد داعش ، معتبراً ان تلك الزيارة "رفع من معنويات شعب كوردستان وآماله" ، معلناً ان " شعب كوردستان لن ينسى هذا الموقف من الرئيس هولاند".

كما شكر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، الشعب والحكومة الفرنسيين كونهما كانا على الدوام داعمين واصدقاء عظماء لشعب كوردستان ، معتبراً الشعب الفرنسي صاحب مبادىء وصداقته محل فخر واعتزاز.

بدوره وفيما ثمّن هولاند شجاعة وبسالة وتضحيات شعب كوردستان وقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش ، عبّر عن سعادته بالمرحلة الجديدة الحالية في كوردستان، حيث إندحار داعش وإجراء الإنتخابات وقوة واستمرار العملية الديمقراطية فيه ، لافتاً الى ان مستقبلاً مشرقاً ينتظر كوردستان ، شاكراً الرئيس بارزاني وشعب كوردستان على استقبال النازحين واللاجئين ومساعدة ودعم المكونين المسيحي والايزيدي .

الرئيس الفرنسي السابق أكد على ثبات الموقف الفرنسي الداعم لشعب كوردستان وعدم تغيره بتغيير الوجوه السياسية ، وان " فرنسا ستبقى داعمة لشعب كوردستان".

وفي جانب آخر من الاجتماع تم تسليط الضوء على تهديدات الارهاب والتطرف على الامن العالمي وسبل القضاء على اسباب بروز الارهاب ومحاربة ايديولوجيته.

كما تم تناول اوضاع ومعيشة المسيحيين والايزيديين واوضاع اللاجئين وتوفير الامن والخدمات لسكان المناطق المحررة .

الوضع في سوريا ومستقبل الكورد في هذا البلد وبحث آخر المستجدات شكل محورا آخر من اجتماع الزعيم الكوردي والرئيس الفرنسي السابق ، حيث اكد الجانبان على حماية الشعب الكوردي في سوريا ومنع تعرضه لمآسي اخرى .

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