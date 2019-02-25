الاتحاد الأوروبي يحذّر من أي تدخل عسكري أجنبي في فنزويلا

2019/02/25 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المتحدثة باسم مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيدريكا

موغريني إن الاتحاد الأوروبي يرفض التدخل العسكري في فنزويلا. وفي الإطار نفسه، حذّر وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل من أي تدخل

عسكري في فنزويلا، التحذير الأوروبي جاء على خلفية التهديد الأميركي

المستمر لفنزويلا بالتدخل العسكري لتثبيت زعيم المعارضة خوان غويدو

كرئيس للبلاد بعد دعمه سياسياً للانقلاب على الرئيس نيكولاس

مادورو.

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