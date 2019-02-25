لجنة المؤسسات الصحية تطالب بإلغاء التمييز الوظيفي

2019/02/25 | 20:03

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طالب رئيس اللجنة النقابية لإداريي المؤسسات الصحية صفاء عبد الحسين

بالغاء التمييز الوظيفي في وزارة الصحة . وأوضح عبد الحسين ان مطالبهم تشمل ايضا زيادة مخصصات الملاكات

الإدارية الى خمسة وسبعين في المئة,فضلا عن تشريع قانون الخدمة الصحية

والعمل بالتوصيف الوظيفي.

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