احباط محاولة تخريب وسرقة قابلو 33 KV وسط البصرة

2019/02/25 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} كشف فرع توزيع كهرباء البصرة أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الاثنين، احباط محاولة تخريب وسرقة قابلو 33 KV يغذي عدد من مناطق وسط المحافظة.

وقال مدير فرع توزيع كهرباء البصرة عبد الكريم عبد الجليل النجار لمراسل وكالة {الفرات نيوز}، ان " مجهولين اشعلوا النار باطارات السيارات بقابلو حجم{ 1 *400 /33 KV} أسفل {الجسر الأحمر} القادم من محطة السنتر التحويلية والذي يغذي متنقلة منطقة التميمية".



واضاف أن " مواطنين أبلغوا الفرع بالحادث وسرعان ما تم تبليغ مركز السيطرة وشرطة كهرباء الجنوب و الدفاع المدني لفتح تحقيق بالجريمة لغرض ملاحقة الجناة على الرغم من أن محاولتهم باءت بالفشل وتم إخماد الحريق".انتهىبواسطة: معتز الحبيب

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