محدث.. النفط يعمق خسائره لأكثر من 3% بعد تغريدة ترامب

2019/02/25 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمق النفط من خسائره لأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تعليقات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتنقد أسعار الخام المرتفعة وتحذر أوبك.





وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر أن أسعار النفط أصبحت مرتفعة للغاية وأنه يجب أن تتحلى أوبك بالهدوء، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يمكن استيعاب هذه الزيادة كونه "هشاً"

وكان الخام استهل تعاملات اليوم في النطاق الأحمر مع ارتفاع المعروض الأمريكي من الخام سواء عبر زيادة إنتاج أو صادرات الولايات المتحدة.





وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي تخطي إنتاجها حاجز الـ12 مليون برميل يومياً للمرة الأولى على الإطلاق وذلك في الأسبوع المنتهي في 15 فبراير.





كما أن الصادرات الأمريكية من الخام زادت في نفس الفترة بمقدار 1.243 مليون برميل يومياً إلى 3.607 مليون برميل يومياً.





وتقوض تلك المستويات من الإنتاج والصادرات الأمريكية الجهود التي تبذلها منظمة أوبك وحلفائها لإعادة التوازن للسوق، حيث بدأوا منذ يناير الماضي خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لتقليص المعروض العالمي.





وعلى الجانب الآخر، أفصحت شركة "بيكر هيوز" في نهاية الأسبوع الماضي إغلاق 4 منصات للتنقيب عن الخام في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير الجاري عند 853 منصة.





وبحلول الساعة 4:29 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 3.2% إلى 65 دولاراً للبرميل.





كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 3.3% عند 55.38 دولار للبرميل.





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