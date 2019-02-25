بعد سنوات من الإنكار.. الدول الكبرى تعود لمبادئ الاقتصاد

2019/02/25 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: على مدى العقد الماضي كانت السياسات في الدول المتقدمة تشهد حالة من الجنون بسبب الخوف المفرط من الديون الحكومية والعجز المالي.





لكن مؤخراً يشير أمرين إلى أنه ربما يتغير هذا الوضع بعد طول انتظار، بحسب رؤية تحليلة نشرتها موقع "بروجيكيت سينديكيت" لأستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا "برادفورد ديلونغ".





وفي وقت سابق من فبراير الجاري، نشرت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية عمودا صحفيا متعلق بالبريكست للكاتب الشهير كينيث روجوف وهو معروف بتصريحاته في هذا العقد بأنه يجب على الحكومات ألا تسمح لمعدل الديون نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أن يرتفع أعلى 90%.





لكن روجوف في مقاله الأخير يقول إنه ليس من الواضح له لماذا يجب على المملكة المتحدة أن تقلق بشأن خفض عبء الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (حالياً 84%)، بالنظر إلى النمو الاقتصادي المتواضع وعدم المساواة المرتفعة ومعدلات الفائدة المنخفضة.





ويأتي ذلك بعد مقالة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" في أواخر الشهر الماضي للصحفي بريندان جريلي، والذي أبلغ تلقيه بريد إلكتروني من لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي مؤسسة فكرية أمريكية منحت ذات مرة رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي بول ريان جائزة المسؤولية المالية.





وخلال الرسالة، حذرت اللجنة من سوء توصيف لبحث كتبه أوليفييه بلانشارد إلى الجمعية الاقتصادية الأمريكية، حيث قال بلانشارد بشكل أساسي أن الدين العام هو أداة يجب على الحكومات أن تستخدمها عند الحاجة.





وما يقوله روجوف وبلانشارد اليوم هو بمثابة أساسيات للسياسة الاقتصادية، لكنها تعرضت للإنكار والرفض في الدول المتقدمة خلال العقد الماضي.





وحينما يتوقف القطاع الخاص عن الإنفاق بما يكفي لإبقاء معدل البطالة منخفض وتسهيل عملية العثور على وظيفة، فإن القطاع العام يتحتم عليه سد الفجوة في الطلب الإجمالي.





والطريقة الطبيعية لفعل ذلك بالنسبة للبنك المركزي هي شراء سندات مقابل نقود، ما يحفز أولئك الذين يملكون الكاش الإضافي لزيادة إنفاقهم.





لكن عندما تصل معدلات الفائدة لأدنى مستوياتها، فإن رغبة القطاع الخاص في إنفاق أموال إضافية بدلاً من حيازتها سوف تتراجع.





وفي هذه الحالة، يجب أن يكون التحفيز النقدي مدعوماً بالحوافز المالية: بعبارة أخرى فإن الحكومة يحب أن تقوم بزيادة الإنفاق بشكل مباشر.





وربما يؤدي ذلك إلى مخاوف من أن الدين العام قد يشهد زيادة مرتفعة للغاية، بحيث سيمثل إصدار المزيد من الديون لتمويل مشتريات حكومية إضافية "صفقة سيئة"، حتى إذا ساعد ذلك في تعزيز التوظيف.





ولكن من شأن الصفقة أن تكون سيئة فقط إذا اضطرت الحكومة للاقتراض بمعدل فائدة مرتفع كما كان الوضع في بداية فترة التسعينيات.





كما من شأن الصفقة أن تكون محفوفة بالمخاطر فقط عند الحد الذي قد تضطر فيه الحكومة لإعادة تمويل ديون مستحقة السداد بمعدل فائدة مرتفع.





وبالتالي، فإن سوق السندات من شأنه أن يرسل إشارة عند الحاجة لخفض العجز وعندما يكون الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار هابط.





ومبدأ أن تكلفة الدين تقاس بعبء معدل الفائدة قد يبدو بسيطاً وواضحاً، ومع ذلك فإنه خلال العقد الماضي وحتى الآن، فإن الخلاف العام في الدول المتقدمة اعتبر هذا بمثابة اعتقاد خاص بـ"الكينيزين المتطرفين".





وفي مساء 27 يناير 2010، وفي خطاب "حالة الاتحاد" أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما أن الوقت قد حان للحكومة لـ"ربط الحزام" وأنه يعتزم تجميد الإنفاق الحكومي وأنه قد يستخدم حق الفيتو ضد مشاريع القوانين التي تم مررها الكونجرس من جانب أغلبية الديمقراطيين والتي تجاوزت الخط الأحمر للإنفاق.





وقال موظفو السياسة الاقتصادية السابقين في عهد أوباما إنه كان الحاكم السياسي الأكثر عقلانية والأفضل سلوكاً في الدول المتقدمة خلال النصف الأول من هذا العقد، وهم محقون في ذلك.





ولكن هذا الخطاب للرئيس الأمريكي يمثل مؤشراً قوياً على تلك الأوقات التي تشهد مخاوف تتعلق بالديون، حيث أن خطاب أوباما والذي تم إلقائه في وقت كان معدل البطالة الأمريكي لا يزال يبلغ 9.7%، عارض ملاحظة جون ماينارد كينز لعام 1937 والتي تنص على أن "النمو القوي وليس الركود هو الوقت المناسب للتقشف".





ويظل من غير الواضح سبب وقوع الدول المتقدمة في هذا السياق من رفض المبادىء الاقتصادية الأساسية.





وبشكل واضح فإن معدل الفائدة هو مقياس لتكلفة الدين والعجز، وبالمثل فإن التقشف هو أمر غير مناسب عندما تكون البطالة عند مستويات مرتفعة.





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