عملات الأسواق الناشئة تستفيد من تطورات تجارية إيجابية

2019/02/25 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: سجلت عملات الأسواق الناشئة مكاسب محلوظة مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تحركات إيجابية جديدة حول المعركة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.





وتأتي المكاسب في سوق عملات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة بقيادة عملة جنوب أفريقيا والتي تجاوزت مكاسبها 1% إلى جانب زيادة في قيمة البيزو الأرجنتيني مع تسجيل اليوان الصيني أعلى مستوى في 7 أشهر.





وتلقت عملات الأسواق الناشئة الدعم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل موعد انتهاء الهدنة التجارية والذي كان مقرراً في 1 مارس المقبل مع التأكيد على إحراز تقدم كبير في طريق المحادثات بين الجانبين.





وكانت أصول الدول الناشئة تعرضت لضغوط قوية في العام الماضي بفعل خطوات التشديد النقدي وقوة الدولار الأمريكي إلى جانب التوترات التجارية.





وبحلول الساعة 3:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة جنوب أفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 1.2% لتتراجع الورقة الأمريكية إلى 13.8353 راند.





كما حل البيزو الأرجنتيني كثاني أكبر الرابحين في سوق العملات الناشئة بمكاسب 0.8% أمام الدولار لتهبط الورقة الخضراء إلى 38.8815 بيزو.





وبالنسبة للبيزو الميكسيكي، فارتفع بنحو 0.3% مقابل الورقة الأمريكية، ليسجل الدولار 19.0889 بيزو، أما الريال البرازيلي فتمكن من حصد مكاسب بنسبة تزيد عن 0.4% مسجلاً 3.7311 ريال.





وصعدت الليرة التركية بأكثر من 0.2% أمام الدولار، لتسجل الورقة الأمريكية 5.3063 ليرة، في حين استقر الروبل الروسي مقابل الورقة الخضراء عند مستوى 65.3655 روبل في نفس التوقيت.





وغلب اللون الأخضر كذلك على اليوان الصيني، ليربح 0.4% مقابل العملة الأمريكية ويتراجع الدولار إلى 6.6889 يوان، مسجلاً أعلى مستوى في 7 أشهر.





وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.460.





يذكر أن الروبية الهندية كانت قد أنهت تعاملات اليوم عند مستوى 70.9812 روبية، لتغلق التداولات على ارتفاع أمام الدولار بأكثر من 0.2%.





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