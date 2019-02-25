البنك المركزي يكشف حقيقة دخول دولارات امريكية من ليبيا

2019/02/25 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى البنك المركزي العراقي ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار بشأن دخول عملة الدولار الأمريكي من ليبيا، مبينا ان اجراءات التحقق من عدم وجودها قد تمت بتبادل المعلومات مع الاجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه.

وحذر البنك في بيان ورد لشفق نيوز من عمليات احتيال ونصب قد يمارسها البعض في هذا المجال ويؤكد استمراره باتخاذ إجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية وفقا لتعليماته النافذة بما يضمن سلامة العملة الأجنبية المتداولة.

كما دعا وسائل الإعلام كافة بتوخي الدقة في تناول الاخبار لما للاخبار غير الدقيقة من آثار سلبية على استقرار النظام المالي والمصرفي في العراق.

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