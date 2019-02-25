2019/02/25 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس السوري بشار الاسد يصل الى طهران في زيارة رسمية يلتقي فيها القيادة الإيرانية

العالم الاسلامي ايران

الرئيس السوري بشار الاسد يصل الى طهران في زيارة رسمية يلتقي فيها القيادة الإيرانية

الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:00

الرئيس السوري بشار الاسد يصل الى طهران في زيارة رسمية يلتقي فيها القيادة الإيرانية

الرئيس السوري بشار الاسد يصل الى طهران في زيارة رسمية يلتقي فيها القيادة الإيرانية

يتبع

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرئيس السوري بشار الاسد يصل الى طهران في زيارة رسمية يلتقي فيها القيادة الإيرانية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرئيس السوري بشار الاسد يصل الى طهران في زيارة رسمية يلتقي فيها القيادة الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).