من ترامب إلى جوايدو: نحن معك مئة بالمئة

2019/02/25 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الإثنين، تأييد الرئيس دونالد ترامب الكامل لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.

ونقل بنس، الذي التقى جوايدو في بوجوتا خلال اجتماع، “مجموعة ليما” رسالة إلى الأخير من الرئيس الأمريكي مفادها “نحن معك مئة بالمئة”.

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