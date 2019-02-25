منتدى الفجيرة الثقافي في الإمارات يناقش الأسطورة والموروث الشعبي

2019/02/25 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت إمارة الفجيرة في دولة الإمارات، الإثنين، الدورة الثانية من منتدى الفجيرة الثقافي تحت شعار “توظيف الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب والفن العربي”.

يشارك في المنتدى، الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عشرات من الكتاب والمفكرين والفنانين من الإمارات ومصر وسوريا والعراق والجزائر والمغرب وتونس والسعودية والبحرين وسلطنة عمان.

ومن أبرز المشاركين الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والشاعر والمترجم العراقي محسن الرملي، والممثلة المصرية سميحة أيوب، والناقدة الأدبية الأردنية رزان إبراهيم، والممثل السوري أسعد فضة.

يشمل برنامج المنتدى 5 جلسات على مدى يومين، تتناول “الأسطورة والموروث الشعبي في القصة والرواية العربية” و”الأسطورة والموروث الشعبي في الشعر العربي وأدب الأطفال” و”الأسطورة والموروث الشعبي في المسرح العربي” و”دور النتاج الفني والأدبي في الحفاظ على الموروث والتراث” و”الأسطورة والتراث العربي في الأدب العالمي”.

ويختتم المنتدى أعماله بملتقى للشعر العربي يتضمن قراءات لعدد من الشعراء من داخل الإمارات وخارجها.

ويجري على هامش المنتدى إعلان الفائزين بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع في دورتها الأولى والتي تقدم في فروع القصة والرواية والشعر والنص المسرحي والدراسات النقدية وأدب الطفل، وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 60 ألف دولار.

وفي كلمة لرئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الشيخ راشد بن حمد الشرقي، ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي فيصل جواد، قال إن المنتدى يكتسب أهميته من كونه منصة تتيح الفرصة للأدباء والمثقفين والمفكرين للتحاور في الفكر البناء والثقافة الجادة التي تعني بالمجتمع العربي وبجيل شاب يتطلع إلى أفق أرحب.

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