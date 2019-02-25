خاص| ما حقيقة تشكيل

2019/02/25 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

كشف القيادي في تيار الحكمة محمد الحسيني، اليوم الاثنين، حقيقة تشكيل "نواة معارضة" بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بسبب تقارب الفتح وسائرون.

وقال الحسيني، في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "المعلومات التي تحدثت عن تشكيل نواة معارضة بين المالكي والحكيم والعبادي، كاذبة، وهي مجرد شائعات"، مبيناً أن "الحوارات التي تجري بين الفتح وسائرون، نحن داعمون لها، ونحن جزء منها".

وأضاف القيادي في تيار الحكمة، أن "باقي أجزاء تحالف الاصلاح لديهم حوارات أيضا مع أطراف البناء، غير الفتح، ونحن جميعنا، نعمل ضمن فريق وتحالف واحد، وكل شيء يجري بتنسيق مسبق ومشترك".

MA

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