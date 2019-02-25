2019/02/25 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ البنك المركزي يوضح صحة دخول الدولار للعراق من ليبيا

25/02/2019 20:14:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أوضح البنك المركزي العراقي،اليوم الاثنين، صحة ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار بشأن دخول عملة الدولار الأمريكي من ليبيا.

وذكر بيان للبنك تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "إجراءات التحقق من عدم وجود هذه العملة قد تمت بتبادل المعلومات مع الاجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه".

وحذر البنك من "عمليات احتيال ونصب قد يمارسها البعض في هذا المجال ويؤكد استمراره باتخاذ إجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية وفقا لتعليماته النافذة بما يضمن سلامة العملة الأجنبية المتداولة".

كما أهاب "بوسائل الإعلام كافة بتوخي الدقة في تناول الاخبار لما للاخبار غير الدقيقة من آثار سلبية على استقرار النظام المالي والمصرفي في العراق"

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