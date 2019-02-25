2019/02/25 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوات "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، 11 مضافة تابعة لتنظيم "داعش" في مناطق عدة بمحافظة ديالى.

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