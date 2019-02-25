الحرس الثوري الإيراني ينفي التنصت على مكالمة بين مسؤول وعميل للمخابرات البريطانية

2019/02/25 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فند المتحدث ومسؤول العلاقات العامة للحرس الثوري، العميد رمضان شريف، مزاعم أحد أعضاء مجلس الشورى الذي ادعى أن استخبارات الحرس الثوري كشفت له تنصتها على مكالمة هاتفية بين مسؤول كبير في البلاد وعميل في جهاز المخابرات البريطانية.

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