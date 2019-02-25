صحيفة إسرائيلية تكشف

2019/02/25 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالا للكاتب كونوار خلدون شهيد، تناول خلالها العلاقات السعودية الباكستانية في ظل الزيارة التي قام بها مؤخراً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في إطار جولة آسيوية شملت الهند والصين.

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