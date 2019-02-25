أولاند يؤكد من أربيل ضرورة التعاون

2019/02/25 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل قدم الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، شكره للرئيس مسعود البارزاني والبيشمركة على دورهم الكبير في محاربة داعش، مضيفاً: "أدعو المجتمع الدولي للاستمرار بتقديم الدعم العسكري للعراقيين ليتمكنوا من القضاء على مخاطر داعش وتهديداته بالكامل، ويجب أن نتعاون جميعاً ليس فقط من أجل الانتصار في الحرب، بل من أجل تحقيق السلام والاستقرار".وقال أولاند في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في مراسم منح جائزة شفاء كَردي العالمية السنوية التي جرت اليوم الإثنين في أربيل: "كنت في أربيل حينما كان داعش على مقربة منها، وكانت الضرورة ملحة لقرار دولي لدعم العراق وكوردستان العراق، في عام 2014 أبدينا دعمنا الكامل للعراق وإقليم كوردستان، من أجل إيجاد رد سريع على هجمات داعش، وفي مطلع عام 2017 عدت لأربيل مرة أخرى، حينما استطاعت البيشمركة إبعاد داعش، كان الوضع سيئاً جداً، ذهبنا مع السيد الرئيس البارزاني إلى جبهات الحرب وكنا ننظر إلى الموصل على قرب عدة كيلومترات حيث شاهدنا لقطات لقصف المدينة".ووصف أولاند قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب لسحب قوات بلاده من سوريا بـ"السريع"، محذراً من أنه سيكون له "تداعيات سيئة، وأقول إن هذا القرار لدونالد ترمب هو خطأ جسيم جداً".وبشأن الأوضاع في كوردستان سوريا، قال أولاند: "قلقون من الصراع القائم في سوريا، تركيا باتت تشكل تهديداً على كورد سوريا، وقد يستغل داعش أي مواجهة بينهما لتنفيذ تفجيرات وأعمال انتحارية".مقتطف من كلمة فرانسوا أولاندكنت في أربيل حينما كان داعش على مقربة منها، وكانت الضرورة ملحة لقرار دولي لدعم العراق وكوردستان العراق، في عام 2014 أبدينا دعمنا الكامل للعراق وإقليم كوردستان، من أجل إيجاد رد سريع على هجمات داعش.وفي مطلع عام 2017 عدت لأربيل مرة أخرى، حينما استطاعت البيشمركة إبعاد داعش، كان الوضع سيئاً جداً، ذهبنا مع السيد الرئيس البارزاني إلى جبهات الحرب وكنا ننظر إلى الموصل على قرب عدة كيلومترات حيث شاهدنا لقطات لقصف المدينة.واليوم عدت مرة أخرى، إلى قلب الموصل، المدينة محررة لكنها مدمرة بالكامل، جزء كبير من غربي الموصل مدمر، كما تعرضت الكثير من الآثار القيمة للبلاد إلى الدمار، لذا نؤكد اليوم مرة أخرى على وجوب استمرار دعم التحالف الدولي ضد داعش لإعادة إعمار العراق وخاصة الموصل، وسيكون لليونسكو العديد من الحملات لإعادة إعمار وترميم المباني والآثار التي دمرت بيد داعش.نحن نشكر الرئيس البارزاني والبيشمركة الذين أدوا دوراً كبيرا لمحاربة داعش، عملنا سويةً مع البيشمركة وقوات الجيش العراقي والتحالف، ونحن سعداء بدحر داعش، لكن يجب أن نشعر بالخوف من ظهور هذا التنظيم الإرهابي مجدداً تحت مسميات وتنظيمات أخرى.أدعو المجتمع الدولي للاستمرار بتقديم الدعم العسكري للعراقيين ليتمكنوا من القضاء على مخاطر داعش وتهديداته بالكامل.إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن انسحاب قواته من سوريا بهذه السرعة، سيكون له تداعيات سيئة، وأقول إن هذا القرار لدونالد ترمب خطأ جسيم، كما أنني قلق من الصراع القائم في سوريا حالياً، تركيا باتت تشكل تهديداً لكورد سوريا، وقد يستغل داعش أي مواجهة بينهما لتنفيذ تفجيرات وأعمال انتحارية، لذا يجب أن نكون حذرين جداً، ولا يمكن أن نقول إن داعش انتهى وإننا انتصرنا عليه، بل أن هناك مخاطر أخرى هنا وحالما تعاود الظهور مجدداً فإن المجاميع الإرهابية ستعود مرة أخرى وهذا بسبب خصوصية منطقة الشرق الأوسط.يجب أن نتعاون جميعاً ليس فقط من أجل الانتصار في الحرب، بل من أجل تحقيق السلام والاستقرار، والقرار الأول الذي يلزم اتخاذه هو إعادة إعمار المناطق المحررة والمؤسسات، وأن نسعى لتوفير الاستقرار والطمأنينة للمواطنين لكي يكونوا قادرين على اتخاذ قراراتهم.يتبع..

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