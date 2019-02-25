بليغريني سيتأنى قبل الدفع بلانزيني أساسياً

2019/02/25 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مانويل بليغريني مدرب وست هام يونايتد المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه لن يسارع في الدفع بمانويل لانزيني في المباريات الرسمية للحيلولة دون تعرض لاعب الوسط الموهوب لأي إصابات عضلية عقب عودته من فترة ابتعاد طويلة عقب إصابة في الركبة.وعاد الأرجنتيني لانزيني، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي في يونيو/حزيران الماضي، إلى المباريات بعد ظهوره لفترة قصيرة في الفوز 3-1 على فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز وقال بليغريني إنه يخطط لإكسابه لياقة المباريات الكاملة تدريجياً.وقال بليغريني خلال مؤتمر صحفي قبل زيارة الفريق لمانشستر سيتي في الدوري بعد غد الأربعاء: "إنه على ما يرام.لكننا يجب أن نتسم بالحرص عند النظر لطريقة زيادة نسبة مشاركته والدقائق التي يلعبها لتجنب أي إصابات عضلية".وأضاف المدرب التشيلي "لعب لانزيني 15 دقيقة وأدى بشكل جيد للغاية.الشيء المهم أنه ليس خائفاً من اللعب أو قلقاً على ركبته لذا فإننا سنحاول منحه المزيد من الدقائق في كل مباراة".ويتوقع بليغريني، الذي قاد سيتي للقب الدوري وكأس رابطة الأندية الإنكليزية في 2014، مباراة صعبة لكنه ساند فريقه الذي يحتل المركز التاسع في مسعاه للتعبير عن نفسه أمام حامل اللقب.وسيخوض سيتي صاحب المركز الثاني في الدوري المباراة وهو في غاية الثقة عقب احتفاظه بلقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية بفوزه على تشيلسي في النهائي الأحد.

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