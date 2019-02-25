2019/02/25 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

توفي اليوم في مستشفى BLK الهندي المواطن القلعاوي ( وليد رشيد ) اثناء عملية جراحية للتبرع بجزء من كبده لامه المريضة ، وذلك بعد ايام من تبرع ابناء مدينته (قلعة سكر) بالملايين لدفع تكاليف العلاج الباهضة له .

وقال النائب عن محافظة ذي

شبكة اخبار الناصرية:توفي اليوم في مستشفى BLK الهندي المواطن القلعاوي ( وليد رشيد ) اثناء عملية جراحية للتبرع بجزء من كبده لامه المريضة ، وذلك بعد ايام من تبرع ابناء مدينته (قلعة سكر) بالملايين لدفع تكاليف العلاج الباهضة له .وقال النائب عن محافظة ذي قار صادق السليطي لشبكة اخبار الناصرية اليوم ان رشيد البالغ من العمر 42 عاما توفي اليوم في الهند اثر عملية جراحية فاشلة للتبرع بجزء من كبده لامه المريضة التي ترقد معه في المستشفى .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ان حفزت ماساته القلعاويين للتبرع بالملايين ، وفاة اربعيني تبرع بكبده لامه في الهند) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ان حفزت ماساته القلعاويين للتبرع بالملايين ، وفاة اربعيني تبرع بكبده لامه في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).