القبض على متهمة توزع الكفالات بين عوائل عصابات داعش

2019/02/25 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الاثنين، تمكن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على متهمة في مخيم ليلان الجديد للنازحين، تقوم بتوزيع الكفالات على عوائل عصابات داعش الارهابية.

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