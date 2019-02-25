في لقاء جمعهما بطهران.. خامئني للأسد: يجب رفض المنطقة الآمنة التي تريد اميركا انشائها في سوريا

2019/02/25 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرشد الإيراني السيد علي خامنئي الرئيس السوري بشار الأسد في طهران اليوم الاثنين.

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