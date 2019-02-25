2019/02/25 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاشتباكات التي وقعت بالق...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمنية صلاح الدين تكشف تفاصيل اشتباكات اندلعت بالقرب من مصفى بيجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمنية صلاح الدين تكشف تفاصيل اشتباكات اندلعت بالقرب من مصفى بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).