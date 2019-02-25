رئيس المجلس الأوروبي يعلق على تصفيق الإعلاميين للسيسي بعد حديثه عن الإعدامات وحقوق الإنسان

2019/02/25 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

الرئيس المصري وتوسك

علق رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على رد فعل الصحفيين في المؤتمر الصحفي لختام فعاليات القمة العربية الأوروبية، بعد تصفيقهم الشديد لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وجاء تعليق توسك بعد تصفيق الصحفيين والإعلاميين للسيسي بعد الكلمة التي تحدث فيها عن أوضاع حقوق الإنسان وتطبيق عقوبة الإعدام في حق الإرهابيين بمصر والمنطقة العربية.وقال توسك، بعد انتهاء تصفيق الصحفيين الحاد: "أنا أقدر تماما حماس الإعلام الذي أعربوا عنه، إنه من المستحيل أن نحصل على مثل رد الفعل هذا في أوروبا، أهنئك على هذا"، موجها الحديث لـلسيسي.وكان السيسي قد تحدث عن عقوبة الإعدام في مصر، بأنها ثقافة المنطقة ولا يمكن فرض الثقافة الأوروبية عليها، متابعا: "لن تعلمونا إنسانيتنا، فلدينا قيمنا وأخلاقنا فاحترموها كما نحترم قيمكم"، موضحا أن أسر الشهداء يطالبونه بالقصاص لأبنائهم، ويتم تطبيقه وفقا للقانون.واختتمت القمة أعمالها اليوم، وكانت قد انطلقت مساء أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، وبحضور وفود نحو50 دولة عربية وأوروبية، لبحث مختلف الملفات والقضايا المشتركة على الساحتين الدولية والإقليمية.المصدر: الشروق

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