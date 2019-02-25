خلال استقباله الاسد .. الامام الخامنئي: الانتصارات في سوريا وجهت ضربة قاسية للمشروع الأميركي

2019/02/25 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي استمرار وقوف ايران الى

جانب سوريا حتى استعادة عافيتها الكاملة والقضاء على الإرهاب بشكل

نهائي. الامام الخامنئي ولدى استقباله الرئيس السوري بشار الاسد في طهران

اشار الى ان الانتصارات في سوريا وجهت ضربة قاسية للمشروع الأميركي في

المنطقة ما يستوجب المزيد من الحذر مما قد تخطط له واشنطن في المرحلة

المقبلة كرد فعل على فشلها.



من جانبه قال الأسد أن تحقيق مصالح شعوب

المنطقة يتطلب من حكوماتها التوقف عن الانصياع إلى إرادة بعض الدول

الغربية، وعلى رأسها أميركا.من جهته اكد الرئيس الايراني حسن روحاني

لدى استقباله الأسد ان وقوف الشعب الإيراني إلى جانب سوريا كان

انطلاقاً من موقف مبدئي بدعم الشرعية التي تقاوم الإرهاب.

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