الاتحاد الاسباني يعلن عن حكم مباراة برشلونة وريال مدريد

2019/02/25 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز لإدارة مباراة برشلونة وريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بعد غد الأربعاء فى إياب نصف نهائى كأس الملك.

وكان لقاء الذهاب بين الفريق الكتالوني والميرنغي انتهى بتعادل ريال مدريد أمام نظيره برشلونة بنتيجة 1-1 على ملعب "كامب نو"، واحتاج ريال مدريد 6 دقائق فقط للإعلان عن نفسه، بعدما استلم النجم الفرنسي كريم بنزيما كرة من ناحية اليمين ليمررها إلى فاسكيز الذى أودعها داخل الشباك من لمسة واحدة، ثم سجل مالكوم هدف التعادل.وصعد برشلونة للدور نصف النهائي بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي، فيما تغلب ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 7 – 3.

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