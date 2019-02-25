فودافون: واشنطن يجب أن تشارك أوروبا أي دليل بشأن هواوي

2019/02/25 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة فودافون إنه يجب على الولايات المتحدة مشاركة أي دليل لديها حول "هواوي" مع السلطات الأوروبية حتى يتمكنوا من اتخاذ وجهة نظر مشتركة حول ما إذا كان سيتم استخدام تكنولوجيا الشركة الصينية في شبكاتهم.





وأضاف "نيك ريد" للصحفيين في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول في برشلونة اليوم الإثنين، إن خفض عدد موردي الشبكات إلى اثنين من ثلاثة سيضر الصناعة والنمو الاقتصادي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.





وتعتبر الشركة الصينية أكبر مورد لشبكات الهاتف المحمول في العالم بعد شركتي "إيركسون" و"نوكيا".





وتخضع هواوي لتدقيق مكثف في الوقت الحالي بعد أن أبلغت الولايات المتحدة الحلفاء بعدم استخدام تكنولوجيا الشركة بسبب المخاوف من أنها قد تكون وسيلة لعمليات التجسس الصينية.





وتابع الرئيس التنفيذي لفودافون :"الدول تقول أشياء في هذا الوقت بدون معرفة تامة، أنا لا أقول أن هذا هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة لأنني لم ألتق بهم بنفسي، لذا لم أر أي دليل لديهم، لكن من الواضح أنهم بحاجة إلى تقديم تلك الأدلة إلى الهيئات المختصة في جميع أنحاء أوروبا ".





وفي الشهر الماضي، قالت فودافون إنها ستتوقف عن استخدام معدات هواوي في شبكاتها الرئيسية في أوروبا حتى تتحقق الحكومات من المخاطر.





وأوضح "ريد" بأنه ليس من السهل منع الشركة الصينية من تطوير شبكات "5G" لأن معداتها كانت مستخدمة بالفعل في "4G" في أوروبا ,التي ستكون أساس التكنولوجيا الجديدة.





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