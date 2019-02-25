تباطؤ نمو اقتصاد المكسيك خلال الربع الأخير من 2018

2019/02/25 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباطأ نمو اقتصاد المكسيك خلال الربع الأخير من العام الماضي مع انكماش القطاع الصناعي.



كما تباطأ في إجمالي 2018.





وكشفت بيانات وكالة الإحصاءات الوطنية في المكسيك، اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المعدل موسمياً بنسبة 0.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي بالقراءة النهائية مقارنة مع الربع السابق له.





وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد المكسيكي بنحو 0.3% خلال الربع الرابع من 2018.





وأظهرت البيانات نمو قطاع الخدمات بنسبة 0.7%عن الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر ، فيما زادت أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بنسبة 2.2% خلال نفس الفترة.





فين حين انخفض القطاع الصناعي بما في ذلك التعدين والبناء والتصنيع بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي.





وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد المكسيك في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 1.7% وفقاً لتوقعات المحللين.





وفي إجمالي العام الماضي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية نمواً قدره 2% مقارنة بنمو 2.1% العام السابق له.





من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد المكسيك إلى 1.7% خلال العام الجاري مع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، إلى جانب عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس لوبيز أوبرادور مما سيؤثر على الاستثمار الخاص.





وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع البيزو المكسيكي بنحو 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ليسجل 19.09023 بيزو

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