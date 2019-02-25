2019/02/25 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أكدت الرئاسة السورية، الاثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى المرشد الأعلى الإيراني على الخامنئي أثناء زيارة عمل إلى طهران.وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) واطلعت عليه وكالة صدى “التقى الرئيس بشار الأسد، آية الله علي الخامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران في طهران اليوم”..

وحسب (سانا) “هنأ الأسد الخامنئي والشعب الإيراني بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشار الأسد يصل الى طهران ويلتقي الخامنئي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشار الأسد يصل الى طهران ويلتقي الخامنئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).