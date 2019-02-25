وزارة التخطيط تعلق على “نسبة العنوسة” في العراق

2019/02/25 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الاثنين، أن بيانات معدلات العنوسة في العراق لا تظهر لديها، مؤكدة انه ليست بالسهولة ان يصرح الناس بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ، إنه “لا تخرج لدى وزارة التخطيط مؤشرات عن العنوسة”، موضحاً أن “هكذا مؤشرات لا تظهر لدينا لانها قضايا اجتماعية وليس بسهولة ان يصرح الناس عن هكذا بيانات”.

وأضاف الهنداوي أن “مؤشرات العنوسة يتم قياسها من خلال العمر او من خلال وضع حد معين له”.وكان موقع “سكاي نيوز عربية”، نشر تقريراً عن العنوسة في العراق، اكد فيه ارتفاع معدلاتها، وكشف أن نسبتها بلغت ما يقارب الـ70 في المئة، بحسب إحصائيات غير رسمية لمنظمات تعنى بشؤون المرأة.

المصدر:السومرية

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