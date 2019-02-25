محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع مكاسب الأسواق العالمية

2019/02/25 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مع مكاسب الأسواق العالمية وسط التفاؤل تجاه القضايا التجارية العالمية.





وقادت أسهم السيارات مكاسب البورصات الأوروبية، بعدما صعدت بنحو 2.1% حيث أن القطاع من الأكثر تأثراً بالتطورات التجارية.





وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين والولايات المتحدة قريبان جداً من التوصل لصفقة تجارية، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى احتمالية عدم عقد اتفاق بين الطرفين.





وأعلن الرئيس الأمريكي أمس أنه قرر تأجيل تطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات بلاده من الولايات المتحدة، والتي كان مقرراً لها في 1 مارس المقبل، مرجعاً ذلك إلى إحراز تقدم كبير في المحادثات التجارية مع الصين.





وجاء صعود البورصات الأوروبية مع مكاسب "وول ستريت" خلال التعاملات، إلى جانب ارتفاع الأسهم الصينية بنحو 6%، ووصول مؤشر "نيكي" الياباني لأعلى مستوى في 10 أسابيع بنهاية الجلسة.





وعلى صعيد تطورات البريكست أعلنت رئيسة الوزراء البریطانية تيریزا ماي رفضها لدعوات تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة، بعدما حددت يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر مارس المقبل لإجراء التصويت الأخير على مسودة اتفاق البريكست.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3% إلى 372.18 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني هامشياَ بنسبة 0.07% عند 7183.7 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فصعد بنحو 0.4% مسجلاً 11505.3 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3% عند 5231.8 نقطة.





وبحلول الساعة 5:16 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1340 دولار.





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