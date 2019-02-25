تعرف على عادات وتقاليد النمسا

2019/02/25 | 21:10

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عادات وتقاليد الأسرة

تشكل الاسرة عامل أساسي لدي النمساويين ويهتمون بالتجمعات العائلية وغالبا يقضون الاجازات والعطلات مع العائلة.

يفضلون أهل النمسا الأسر الصغيرة لا يرغبون في

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