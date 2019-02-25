تطبيقات تخلصك من

2019/02/25 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من أن الهواتف الذكية تواجه اتهامات بالتأثير سلبا على حياة الناس، فإن بعض التطبيقات قد تغير حياة الإنسان رأسا على عقب، وتخلصه من العادت

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