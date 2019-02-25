عبد المهدي يؤكد اهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الوفرة المائية لملء السدود

2019/02/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الوفرة المائية لملء السدود “.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ” ان اللجنة الوطنية العليا للمياه عقدت اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، للاطمئنان على الموقف المائي والاستفادة من الوفرة المائية لملء السدود ، و ملف العلاقات العراقية التركية في […]

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