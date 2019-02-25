مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية ونظيرتها الاردنية

2019/02/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت هيئة الأوراق المالية ونظيرتها الاردنية اليوم بالعاصمة عمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنظيم وتطوير سوقي رأس المال في البلدين.ووقع المذكرة رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور علاء عبدالحسين الساعدي ورئيس هيئة الأوراق المالية الاردنية محمد صالح الحوراني.وتركز المذكرة على التعاون وتبادل الخبرات بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية الناظمة […]

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