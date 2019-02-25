خلية الاعلام الامني: القبض على متهمة توزع الكفالات بين عوائل عصابات داعش

2019/02/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن تمكن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على متهمة في مخيم ليلان الجديد للنازحين، تقوم بتوزيع الكفالات على عوائل عصابات داعش الارهابية.

وذكرت الخلية في بيان انه "من خلال المتابعة الدقيقة، القت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القبض على هذه المتهمة"، مشيرة الى انها" كانت توزع الكفالات لعوائل عصابات داعش الارهابية في مخيم ليلان الجديد للنازحين بما يسمى ولاية كركوك".

واضافت في البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها للقضاء".

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