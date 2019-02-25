2019/02/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال عنصر بـ"داعش" في محافظة الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان ، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع إستخبارات الفوج الاول لواء المشاة 39 تتمكن من الاطاحة بأحد الارهابيين الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية لدى عصابات داعش الارهابية".

وأضاف البيان أنه "تم استدراجه لكمين محكم نصب له في منطقة البو ذياب – الجرايشي بجزيرة الرمادي في الانبار"، مشيراً الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية: اعتقال عنصر بـ"داعش" في الانبار) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية: اعتقال عنصر بـ"داعش" في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).