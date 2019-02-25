2019/02/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السليمانية – عراق برس- 25 شباط / فبراير: أعلنت مديرية شرطة السليمانية، الاثنين، ان ” مفارزها شنت حملة واسعة للقبض على متعاطي والمتاجرين بالمخدرات وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

وأضاف أن “الحملة أسفرت عن اعتقال 11 متهم بتعاطي وبيع المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة”.



وأوضح ان “التحقيقيات الأولية كشفت عن شبكات أخرى ترتبط بهم العناصر الملقى القبض عليهم وسيتم التحرك عليهم في وقت لاحق”.

يشار الى أن مزارع سّرية لنبات الخشخاش، قد تم العثور عليها قريبًا من بعض القواعد العسكرية الأمريكية بعد إخلائها شمالي بغداد فيما عثر على مزارع أخرى للحشيشة، بين محاصيل قصب السكر والذرة جنوبي العراق.

بعضهم عزا ظاهرة انتشار زراعة المخدرات إلى أمور عدة يأتي في مقدمتها الأرباح الطائلة التي يحققها هذا النوع من الزراعة، إضافة إلى أن هذه النباتات لا تحتاج إلى عناية زراعية تذكر، فهي نباتات مقاومة بطبيعتها، وبإمكانها النمو في أصعب الظروف البيئية والمناخية.

أضف إلى ذلك أن ارتفاع تكاليف الزراعة في العراق ورفع الدعم الحكومي عن الفلاحين، أدى إلى تحول بعضهم إلى زراعة مثل هذه المحاصيل المدمرة، كتعويض عن بعض ما خسروه، فضلًا عن سيطرة بعض الميليشيات المسلحة على مزارع المخدرات لما تجنيه من أرباح هائلة توظفها لاحقًا لمصالحها، بل إن النزاعات العشائرية المسلحة الأخيرة في محافظة ميسان والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات تبين أن واردات المخدرات المزروعة أو المهربة أحد أبرز أسبابها، في حين يعزو بعضهم الآخر السبب إلى وقوع العراق بين الدول المنتجة للمخدرات والمستهلكة وسط غياب الرقابة المطلوبة على الحدود فتح الأبواب على مصاريعها لدخول المخدرات وتهريبها بل وزراعتها وتصنيعها أيضًا، بدءًا بحبوب الهلوسة وانتهاءً بالخشخاش، والقنب الهندي، والأفيون، والترياق، وهذا الأخير يدخل إلى العراق عن طريق بعض الزوار الإيرانيين إلى العتبات الدينية.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة واسعة لملاحقة المدمنين والمتاجرين والقبض على 11 متهما بتعاطي المخدرات في السليمانية) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة واسعة لملاحقة المدمنين والمتاجرين والقبض على 11 متهما بتعاطي المخدرات في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).