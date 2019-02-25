التميمي: استحداث درجات وظيفية لإعادة المفصولين في وزارة الداخلية إلى الخدمة

2019/02/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الاثنين، عن استحداث درجات وظيفية؛ لإعادة المفصولين في وزارة الداخلية إلى الخدمة.وقالت التميمي في بيان: تم"مناقلة 33 مليار دينار في موازنة عام 2019 لإعادة المفصولين لأسباب أمنية من الشرطة لسنة 2008 لمحافظات الوسط والجنوب"، مشيرة إلى أن "المادة (٤٧ الفقرة /خامسا/ب) التي تمت إضافتها في موازنة العام الحالي تنصُّ على استحداث الدرجات الوظيفية؛ لإعادة المفصولين في وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء خلال عام 2008 إلى الخدمة".وأضافت أن "الفقرة (ج) من المادة المذكورة لإعادة ملاكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لإعادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني عند توفر الوفرة المالية"، مبينةً أنَّ "سبب وضع جملة عند توفر الوفرة المالية لأن أعدادهم غير معلومة على وجه الدقة".إلى ذلك حصلت وكالة NRTعلى وثيقة صادرة من مدير عام إدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية، تطالب الوزارة بتزويد دائرته بقوائم الأسماء الخاصة بالمنتسبين الذين تم طردهم وفصلهم من الخدمة لـعام 2008، بسبب الإحداث الأمنية، خلال مدة أقصاها 15 يوما.

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