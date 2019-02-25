اربيل يمزق شباك الزوراء برباعية والشرطة يحكم قبضته على الصدارة

2019/02/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق اربيل بكرة القدم، اليوم الاثنين، انتصارا ساحقا على فريق الزوراء باربعة اهداف دون مقابل، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الممتاز، فيما احكم الشرطة قبضته على الصدارة بفوزه على البحري بنتيجة 3-1.ففي المباراة الاولى حقق اربيل انتصارا ساحقا على فريق الزوراء باربعة اهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب فرانسو حريري بمدينة اربيل .وبهذا الفوز ارتفع رصيد اربيل الى 26 نقطة في المركز السابع، بينما بقي رصيد الزوراء 36 نقطة في المركز الرابع.وفي اللقاء الثاني عزز الشرطة صدارته للدوري الممتاز بتغلبه على البحري بثلاثة اهداف لهدف في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.سجل اهداف الشرطة كل من مهند علي "ميمي" بهدفين وكرار جاسم/ فيما سجل للبحري احمد داود.وبهذا الفوز عزز فريق القيثارة الخضراء صدارته للدوري برصيد 44 نقطة، بينما اوقفت الخسارة رصيد البحري عند النقطة 14 في المركز ما قبل الاخير.

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