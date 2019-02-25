الحشد الشعبي والقوات الامنية يضبطان 11 مضافة لداعش في محافظة ديالى (صور)

2019/02/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط الحشد الشعبي والقوات الامنية، الاثنين، 11 مضافة تابعة لتنظيم داعش الاجرامي في مناطق عدة بمحافظة ديالى.وقال امر قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في تصريح لموقعنا، ان "قياجة قاطع الحشد (اللواء 23 واستخبارات الحشد) بالتعاون مع القوات الامنية وطيران الجيش نفذوا عملية استباقية لدهم أوكار داعش في معسكر عائشة شمال العظيم، اضافة الى ...

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