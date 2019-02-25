الحشد الشعبي ينهي المهام البرية لعمليات

2019/02/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى الحشد الشعبي، الاثنين، المهام البرية في عملية "ثأر المغدورين" بتطهير 1000 كم مربع من الصحراء الغربية لمحافظة الانبار، فيما يستعد للعمليات الخاصة التكتيكية.وذكر موفدنا، ان اللواء 26 في الحشد الشعبي أكمل الواجبات البرية في عملية "ثار المغدورين" بعد تطهير مساحة تتجاوز 1000 كم مربع من الصحراء الغربية لتعقب خلايا داعش الاجرامي، مبينا ان مقاتلي ...

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