“خضر الياس” يجمع تركمان تلعفر باحتفال شعبي

2019/02/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر التلعفري – نينوى احتفل اهالي قضاء تلعفر في نينوى، بعيد “خضر الياس” الشعبي، وتجمعت الالاف على تلة جنوب القضاء بنحو 4 كيلو مترات، حيث تقع بناية محاطة بفسحة خضراء، تعلوها قبة ينسبها الناس إلى خضر الياس “العبد الصالح”.وتضمنت أجواء الاحتفال، دبكات شعبية تركمانية، وأغاني فلكلورية، ومسابقات، وتقديم الأطعمة والحلويات الخاصة بالمناسبة، التي يحتفل […]

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