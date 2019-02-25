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مصدر عسكري يمني : مقتل قائد التخطيط الفني للجيش السعودي في نجران العميد سلمان العسيري بقصف مدفعي

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مصدر عسكري يمني : مقتل قائد التخطيط الفني للجيش السعودي في نجران العميد سلمان العسيري بقصف مدفعي

الاثنين 25 فبراير 2019 - 20:44

مصدر عسكري يمني : مقتل قائد التخطيط الفني للجيش السعودي في نجران العميد سلمان العسيري بقصف مدفعي

مصدر عسكري يمني : مقتل قائد التخطيط الفني للجيش السعودي في نجران العميد سلمان العسيري بقصف مدفعي

يتبع ..

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