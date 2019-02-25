بالصور.. الحشد يضبط 11 مضافة لعصابات داعش الاجرامي في ديالى

2019/02/25 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال أمر قاطع ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" قيادة اللواء 23 واستخبارات الحشد وبالتعاون مع القوات الامنية وطيران الجيش نفذوا عملية استباقية لدهم أوكار داعش في معسكر عائشة شمال العظيم، اضافة الى مناطق انجانة وعين ليلى".واضاف الموسوي، ان" الحشد والقوات الامنية تمكنوا من ضبط 11 مضافة لداعش وتدمير دراجات نارية وعبوات معدة للتفخيخ في الجبال".

واشار الى ان" العملية كانت مباغتة وسريعة لتوهم عناصر داعش بان القطعات العسكرية منشغلة بعمليات تطهير منطقة المخيسة".

انتهى..م.رالصور..

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