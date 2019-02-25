2019/02/25 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر فلسطينية اليوم الأحد إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت قبل ساعات الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس من منزله، كما تم اعتقال نائبه ناجح بكيرات.

وقال عدنان الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية لرويترز “اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف سيكون له تداعياته لما يمثله”.

وأضاف: “يبدو أنه لم يرق لإسرائيل ما جرى يوم الجمعة من افتتاح مصلى باب الرحمة حيث تم افتتاحه ورغم أن العملية جرت بهدوء تام”.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عملية الاعتقال.

وتأتي عملية الاعتقال بعد يومين من فتح مجلس الأوقاف الأعلى في القدس لباب مصلى مجلس الرحمة المغلق بقرار من الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية بيانا قالت فيه إنها ستعتقل كل من شارك في خرق قرار حظر فتح مصلى باب الرحمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 مصابين برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق رفح) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 مصابين برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق رفح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).