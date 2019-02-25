2019/02/25 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا كتبته، كلوي كورنش، من نينوى عن تزايد المخاوف على أطفال عناصر تنظيم داعش العراقيين.

تروي الصحيفة قصة علي سعيد الذي أخذت أجهزة الأمن أمه من الخيمة التي يقيمون فيها مع اللاجئين في إطار حملة اعتقلات تستهدف عناصر تنظيم داعش أو أنصاره.

وشاهد الطفل، البالغ من العمر 16 عاما، رفقة أخوته الأربعة، والدتهم نجلاء محمد، تبكي وهي تسحب من الخيمة في نينوى، ولم يروها منذ تلك اللحظة ولم يسمعوا عنها شيئا.

وأصبح علي هو رب الأسرة، في غياب والده الذي اختفى في 2017، ولا يعرف ما يفعل.



ويقول: “لا أستطيع العمل، ولا أعرف ما أفعل لأعيل أخوتي”.

وتقول الفايننشال تايمز إن اعتقال آلاف المتشبه في علاقتهم بتنظيم داعش ترك الأطفال مثل علي يعانون المزيد من الصدمات النفسية، كما أن هناك مخاوف من أن الإهمال والتهميش يجعلهم عرضة للأفكار المتطرفة.

وتضيف الصحيفة أن وسائل الإعلام اهتمت كثيرا بمصير بالمقاتلين السابقين في تنظيم داعش الأوروبيين وأطفالهم، ولكن المخاوف نفسها تنطبق أيضا على عائلات المشتبه فيهم العراقيين والسوريين.

وتسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الحملات إلى ملاحقة ما بقي من عناصر تنظيم داعش ، ولكنها تتعرض للتنديد من المنظمات الحقوقية بسبب طبيعتها العشوائية.

وتنقل الصحيفة عن مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن “هذا العقاب الجماعي المذل قد يرسي الأسس للعنف المستقبلي”.

وتقول المنظمات الحقوقية سكان مخيم نينوى يرون أن الاعتقالات عشوائية.



فالعديد من المتشبه فيهم أدينوا بأدلة ضعيفة وبناء على شائعات.



ويؤكد جيران علي أن أمه جنت على نفسها عندما دافعت على فتاة تعرضت للتحرش في المخيم، فبلغوا عنها.

وقالت امراة أخرى، إن جميع الذكور في عائلتها وعددهم 7 اعتقلوا.

وتحدثت الكاتبة إلى نحو 20 شخصا في المخيم كل واحد فيهم روى قصة أفراد عائلته المعتقلين في أماكن مجهولة.



والقليل يعرفون الجهة الأمنية التي اعتقلتهم.



والبعض لم يسمعوا عن المعتقلين منذ أكثر من 18 شهرا.

وعبرت إحدى الأمهات عن خوفها قائلة: “إذا أخذونا سيبقى الأطفال وحدهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلق سياسي وشعبي جراء تسلل عناصر داعش داخل العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلق سياسي وشعبي جراء تسلل عناصر داعش داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).