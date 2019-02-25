صادقون: الفتح وسائرون يتحملان مسؤولية فشل الحكومة

2019/02/25 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي, الاثنين, ان الحكومة للاربع سنوات القادمة, يتحملها تحالفي الفتح وسائرون.وقال العبودي في تصريحات متلفزة تابعها “ناس” اليوم (25 شباط 2019), ان “الحكومة الحالية اذا فشلت, فسيتحمل الفتح وسائرون المسؤولية”.واضاف العبودي ان “مقومات نجاح الحكومة بيد تحالفي الفتح وسائرون”.

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